E’ arrivato molto in ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto il feretro di Andrea Passalacqua, il ragazzo di quindici anni deceduto a causa dell’incidente con il trattore verificatosi in contrada San Cimino al confine con il territorio di Chiaramonte. I funerali, presieduti da don Filippo Bella, parroco della Nunziata, dove si sono svolti i funerali questa mattina, hanno visto la partecipazione di numerosi parenti e amici. Affranta la famiglia per una fatalità i cui contorni devono ancora essere tutti chiariti. Erano presenti, tra gli altri, i deputati regionali Nello Dipasquale e Giorgio Assenza oltre ad alcuni componenti della giunta municipale, Andrea Distefano e Simone Digrandi, e al consigliere comunale Salvatore Battaglia. Il feretro, subito dopo il rito funebre, è stato portato al campo sportivo Gianni Biazzo (ex Enal) di via Archimede visto che Andrea era un grande appassionato di calcio e militava tra le file delle giovanili del Ragusa Boys. Pianto a dirotto da parte di tutti i suoi compagni di squadra che hanno voluto ricordarlo in questo modo e dargli l’ultimo saluto.