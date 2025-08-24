Il commovente saluto ad Andrea Passalacqua allo stadio Gianni Biazzo (ex Enal) di via Archimede, dove aveva giocato con la maglia del Ragusa Boys. Il corteo, dopo i funerali e prima della tumulazione al cimitero, è stato accolto dalla società sportiva con i testa il responsabile Adriano Garozzo. Momenti di straziante dolore per i familiari sino a quando il feretro non è stato portato al centro del campo ed alzato al cielo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia dopo che il tragico incidente con il trattore ha impedito ad Andrea di coltivare qualsiasi sogno per il futuro. Una giovane vita spezzata, l’ennesima, in provincia di Ragusa, di questa tragica estate.