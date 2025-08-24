Non si è ancora spenta del tutto l’emergenza nello stabilimento Ecomac, dove, nella giornata di oggi, si è verificato un nuovo incendio, a poche settimane di distanza dal grave rogo che lo scorso 5 luglio aveva già colpito la stessa struttura.

Le fiamme, la cui origine è attualmente oggetto di accertamenti, si sarebbero sviluppate all’interno dell’impianto, ma grazie al rapido intervento di due squadre dei vigili del fuoco, l’incendio sarebbe contenuto. Complesse le operazioni di spegnimento al fine di evitare conseguenze più gravi. La Prefettura, in via precauzionale, ha disposto il coinvolgimento dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), al fine di verificare possibili ripercussioni e impatti ambientali derivanti dalla combustione di materiali potenzialmente pericolosi. Si attendono i primi rilievi, per accertare eventuali contaminazioni, in modo da avere un quadro più preciso nelle prossime ore.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti né danni strutturali rilevanti. Tuttavia, resta alta l’attenzione delle autorità, che stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto per comprendere se vi siano correlazioni con l’incendio del mese scorso o se si tratti di un episodio distinto