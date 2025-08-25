Completata la ricomposizione della compagine amministrativa di Acate, con la nomina del nuovo assessore con deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alla Transizione Digitale. Si tratta di Rossella Iacono, psicologa clinica stimata ed apprezzata ad Acate e ben oltre i confini della nostra comunità. “Rossella – dice il sindaco Gianfranco Fidone – ha sposato la sfida di Acate Punto a Capo sin dalla sua nascita e oggi entra in squadra con tutte le carte in regola per reggere il peso di settori fondamentali per la vita della nostra città”.