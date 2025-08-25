Una domenica da incubo per molti passeggeri del volo VY2009 della compagniaVueling, diretto da Comiso a Barcellona. La partenza da Comiso era prevista per le 8,10 ma è avvenuta solo 4 ore dopo e i passeggeri sono arrivati in Spagna solo alle 14,37.

Non risultano circostanze eccezionali come maltempo o bird strike: nella giornata di ieri, infatti, le condizioni meteo erano ottimali sulla tratta. Secondo le prime informazioni, il ritardo sarebbe riconducibile a problemi interni della compagnia aerea. La situazione ha generato malcontento tra i viaggiatori, molti dei quali si sono visti compromessi i propri programmi di viaggio. In base al Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro per ritardi superiori alle 3 ore su voli di tratte fino a 1.500 km. Per richiedere il risarcimento, i viaggiatori possono inoltrare istanza direttamente alla compagnia aerea, oppure rivolgersi a una claim company come ItaliaRimborso.it (che ha tra l’altro diffuso la notizia) o a un Caf.

Come procedere