Nella prima serata, sul lungomare di Marina di Ragusa, un bimbo maltese di 4 anni, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è allontanato, disperdendosi tra la folla. L’episodio nei giorni scorsi. Le urla di disperazione della madre del bimbo hanno attirato l’attenzione della pattuglia appiedata della Questura, in servizio di vigilanza e sicurezza sul posto, che si è prontamente avvicinata alla donna, la quale si trovava in una comprensibile condizione emotiva di angoscia, acquisendo la foto del bambino e atre informazioni utili per identificarlo, tra cui l’abbigliamento che indossava. Gli agenti si sono posti immediatamente alla ricerca, effettuando una capillare attività tra la moltitudine di persone che in quel momento affollava il lungomare, chiedendo anche informazioni, che alla fine si sono rivelate preziose e determinanti. Infatti, dopo circa mezz’ora, le notizie apprese da alcuni passanti hanno consentito di rintracciare il bambino, in lacrime, seduto nei pressi di una pizzeria che, esprimendosi in lingua inglese, chiedeva notizie dei propri genitori, con i quali poco dopo si è ricongiunto. I genitori, provenienti da Malta, in vacanza a Marina di Ragusa, hanno fatto pervenire in Questura una nota di ringraziamento, esprimendo la loro gratitudine per l’operato degli agenti, che si sono prodigati, con la massima efficienza, nell’attività di ricerca e rintraccio del loro bambino.