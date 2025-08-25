Una triste notizia ha sconvolto Modica e i social: è morto a 47 anni Antonio Giuga (nella foto), a causa di un male se lo è portato via in appena 2 mesi. Era dipendente delle poste a Modica e appassionato di fumetti, come sanno i tanti fans che avevano partecipato ai 2 grandi eventi tematici organizzati da Antonio qualche anno fa, uno nella suggestiva cornice del castello dei Conti, con cosplayer, ospiti di prestigio e giochi di ruolo, e l’altro a Marina di Modica. Tutto nel segno della sua grande passione per i comics, rimettendoci quasi di tasca propria pur di realizzare un sogno e non deludere le aspettative dei suoi tantissimi sostenitori. Circa 2 mesi fa la drammatica scoperta del male che non gli ha lasciato scampo, nonostante si fosse subito sottoposto a tutte le cure del caso.