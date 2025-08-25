È ancora avvolto nel mistero il caso del 45enne gravemente ferito da colpi d’arma da fuoco a Scicli. L’uomo si trova ricoverato in Rianimazione al Maggiore-Baglieri di Modica e le sue condizioni sarebbero ancora critiche, ma stazionarie. Il fatto si è registrato nella tarda serata di venerdì in contrada Fondo Oliva, una zona di campagna isolata attraversata dalla Sp 37. Lì non ci sono molte abitazioni e la vegetazione è fitta e spesso molti in quelle zone ci vanno a caccia. Il 45enne sarebbe stato raggiunto all’addome dal colpo, forse due, partito da un fucile, ma sulla dinamica vige il massimo riserbo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Nessuna notizia ufficiale, quindi, sul caso che ha scosso la comunità sciclitana. Non sappiamo quindi se si sia trattato un tentato omicidio, di un incidente o altro, fondamentale, in questo senso, sarà la testimonianza dell’uomo. Preoccupazione, per i recenti fatti di sangue registrati in città, è stata espressa dal sindaco Mario Marino e dalla presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili che rinnovano la fiducia nelle forze dell’ordine e chiedono che sia rafforzata con urgenza la presenza sul territorio, in particolare nelle aree rurali e periferiche e che le indagini procedano con la massima celerità e la legge venga applicata con fermezza, per ristabilire fiducia e garantire giustizia. “Lo Stato – dicono – deve essere al fianco della nostra comunità. La sicurezza dei cittadini è un bene primario e non negoziabile”.