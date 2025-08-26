È iniziata lunedì pomeriggio la seconda settimana di preparazione delche, nell’attesa di sapere in quale categoria dovrà giocare e sotto lo sguardo attento del tecnicoe del suo staff continua a lavorare per ritrovare la forma migliore prima delle prime gare ufficiali dellaSabato scorso, intanto, i rossoblù si sono allenati congiuntamente con una rappresentanza dellacon partitella finale che ha permesso al tecnico rossoblu di constatare i progressi fatti dai suoi atleti dopo una settimana di lavoro e inculcare loro i primi dettami tattici da attuare nella stagione ormai alle porte. La seconda settimana di lavoro, oltre a migliorare ulteriolmente la condizione fisica, punterà anche allo sviluppo di alcune strategie tattiche e all’amalgama tra i reparti. “La prima settimana di lavoro è stata positiva – dichiarano i dirigenti del– tutti i giocatori hanno mostrato impegno e voglia di migliorare sotto tutti i punti di vista. La squadra segue con entusiasmo e interesse le direttive del mister e dello staff e questa è la strada giusta da percorrere per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio ufficiale della stagione. La rosa a disposizione dilavorerà altutti i giorni fino a giovedì, poi dopo un giorno di riposo, sabato pomeriggio sosterrà un allenamento congiunto sul campo del, formazione che prenderà parte al campionato diLa comitiva rossoblu, in serata si trasferirà a, dove allein, in occasione della squadra si presenterà ai suoi tifosi e simpatizzanti. La dirigenza modicana, nel frattempo con il claim, ha dato il via alla campagna abbonamenti e nelle prossime ore, sui canali social societari ufficiali saranno rese note tutte le modalità per abbonarsi e seguire da vicino questo nuovo ciclo rossoblu che punta soprattutto a dare spazio nel calcio che conta ai tanti giovani del circondario che hanno voglia di mettersi in mostra e misurarsi nel calcio dei “grandi”.