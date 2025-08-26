Travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali all’Addaura. Un incidente mortale si è verificato questa mattina nel lungomare Cristoforo Colombo, all’altezza della Marsa, dove il conducente di uno scooter, un Piaggio Beverly, ha investito la 65enne Anna Maria Romano, zia del tennista Marco Cecchinato, allenato dal figlio Francesco Palpacelli, che ha annullato per lutto il suo impegno di oggi nel challenger di Como. L’episodio a Palermo,

I sanitari del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza, hanno provato a rianimarla ma per lei non c’è stato nulla da fare. Gravi anche le condizioni dell’uomo, un 51enne, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote, sbalzato dalla sella forse nel tentativo di evitare il pedone. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali, anche se sulla corsia in direzione Mondello (quella in cui procedeva il mezzo a due ruote) non erano visibili a causa di un “rattoppo” sull’asfalto. Sul posto le volanti della polizia e i vigili urbani della sezione Infortunistica.

La vittima era la moglie di Gabriele Palpacelli, l’ex consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, scomparso nel 2022. “Distrutti, senza parole. Riposa in pace, carissima Anna”, si legge sulla pagina Facebook della sezione siciliana della Federazione italiana tennis e padel.