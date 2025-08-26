L’inaugurazione della collettiva di pittura e scultura “La bellezza del colore per un mondo di pace” (nella foto sotto di Salvo Bracchitta) e la celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote Luca Roccaro sono stati i momenti più significativi della giornata di ieri della festa del patrono della città di Ragusa, San Giovanni Battista, che sta proseguendo anche in queste ore. In particolare, oggi, la reliquia del braccio del santo precursore sarà traslata all’ospedale Giovanni Paolo II per essere presentata agli ammalati nei vari reparti.

Grande attesa, invece, per domani perché ci sarà la prima delle tre processioni che caratterizzeranno la fase clou della festa. Lo sparo di colpi a cannone e il suono festoso delle campane è programmato alle 8, alle 12 e alle 18. Alle 18, in particolare, ci sarà la processione con il simulacro di San Giovanni Battista e l’Arca santa, accompagnati dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo. L’itinerario che sarà seguito dalla processione è il seguente: corso Italia, via Mariannina Schininà, via Lorefice, via Padre Anselmo, via Mons. Rizzo, via Ten. Lena, via Cristoforo Colombo, via Pennavaria, via Marsala. Qui ci sarà la sosta nella chiesa di Santa Teresa, monastero delle carmelitane.

Si proseguirà, poi, sempre per via Marsala, lungo il ponte Giovanni XXIII, via San Vito, corso Italia, via Cav. Destefano, corso Vittorio Veneto e arrivo in piazza Carmine. Qui è previsto il solenne ingresso dell’Arca santa e del simulacro di San Giovanni Battista nel santuario Madonna del Carmine. La solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal rettore del santuario, padre Gianni Iacono. In cattedrale, nel frattempo, proseguirà il novenario. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giovanni Cavalieri. In serata, alle 21,30, in piazza San Giovanni, è in programma il concerto di Rosso Nali, tributo ad Annalisa. La band è composta da: Greta Guzzardi, voce; Raffaele Campo, tastiere; Saro Prestipino, chitarre; Daniele Falco, chitarre; Sergio Spada, batteria; Giuseppe Gennaro, basso.