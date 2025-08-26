Le Squadre amministrative della Questura di Ragusa e del commissariato Ps di Comiso, al fine di effettuare la verifica delle prescrizioni tecniche e dei titoli autorizzatori, hanno effettuato il controllo ad un locale ricadente nel territorio comunale di Santa Croce Camerina, unitamente agli ispettori dei vigili del fuoco di Ragusa, anche per esaminare le condizioni di sicurezza di agibilità e soprattutto di rispondenza alle norme di sicurezza e antincendio alle strutture e pertinenze dell’esercizio commerciale.

Al momento dell’accesso, gli operatori hanno constatato che il locale, autorizzato soltanto per la somministrazione di alimenti e bevande, era stato invece trasformato abusivamente in luogo di pubblico spettacolo; infatti, era in corso di svolgimento un intrattenimento danzante, in assenza della obbligatoria verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza del Questore.

Pertanto, si procederà all’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste, nonché alle segnalazioni al Comune per le determinazioni di competenza.

La Questura di Ragusa prosegue in tale attività di controllo capillare, intensificata nel periodo estivo, a tutti i locali che intendono organizzare intrattenimenti canori o danzanti, che ha già consentito di accertare, in svariati esercizi commerciali, diverse irregolarità, con la conseguente applicazione delle sanzioni. Nella circostanza, si ribadisce l’obbligo per gli esercenti di munirsi di tutti i titoli autorizzativi previsti, nonché di osservare scrupolosamente le leggi e i regolamenti nello svolgimento delle attività, tra cui quelli inerenti all’occupazione di suolo pubblico, al divieto di vendita di alcolici ai minori, al rispetto degli orari e dei limiti delle diffusioni sonore.