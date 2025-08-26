L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa si conferma promotore di iniziative che valorizzano il binomio tra attività professionale e sportiva. Giovedì 28 agosto, a Scoglitti, presso la suggestiva Riviera Lanterna, si terrà un evento imperdibile nell’ambito del percorso “Stelle del Beach Tennis”. A partire dalle 16,30, si sfideranno atleti nelle categorie doppio femminile, doppio maschile e doppio misto, in un clima di sana competizione e convivialità. Le iscrizioni sono aperte fino a domani, 27 agosto, alle 12. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Luca Genovese al numero 339.7068178. Il presidente dell’Ordine, Maurizio Attinelli (nella foto), ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Questo appuntamento rappresenta un’occasione per unire la passione per lo sport ai valori della nostra professione. Eventi come questo rafforzano lo spirito di squadra e favoriscono momenti di aggregazione tra colleghi e la comunità”. Un evento che testimonia ancora una volta l’impegno dell’Ordine nel promuovere non solo l’eccellenza professionale, ma anche il benessere e la coesione sociale.