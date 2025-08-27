E’ stato grazie all’intervento delle guardie giurate dell’istituto di vigilanza de “La Sicurezza” di Vittoria e alla sinergia con le forze dell’ordine, che si è potuto vanificare il furto presso una scuola per l’infanzia dell’istituto comprensivo Puglisi – Addario (nella foto) di Acate. Alle prime luci dell’alba ignoti hanno tentato di manomettere una finestra sul retro, ma fortunatamente si attivava il sistema di antintrusione che immediatamente inviava il segnale di allarme alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza, il quale tempestivamente inviava le pattuglie che nel giro di qualche minuto arrivavano sul posto, scoraggiando così i ladri e vanificando il tentativo furto. Subito dopo arrivava un collaboratore scolastico del Comprensivo Puglisi che, da un rapido inventario, affermava che non era stato rubato nulla.