Extracomunitario sgozzato cane randagio nel centro del paese. L’episodio è accaduto a Naro, in provincia di Agrigento. Sul posto tuttora diverse volanti della polizia e dei carabinieri, chiamate dai passanti che hanno trovato il cane fatto a pezzi. “Il soggetto è già noto alle forze dell’ordine perché la settimana scorsa ha aggredito tre carabinieri intervenuti per le azioni dell’uomo, accusato di atti vandalici, occupazione abusiva e violenze ai cittadini”. Questo l’annuncio shock fatto su Facebook da Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali.