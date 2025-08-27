Per la vicenda del ferimento del pastore di 45 anni in contrada Fondo Oliva a Scicli proseguono le indagini dei carabinieri e sarebbe sempre più accreditata l’ipotesi dell’incidente di caccia o, meglio, di bracconaggio dato che la stagione venatoria è ancora chiusa. Diversi, invece, i punti interrogativi aperti. Si indagherebbe in ambito familiare anche se ancora non vi sono conferme ufficiali in merito, ma presto potrebbero esserci delle novità. Ci sono molti punti da definire: il 45enne è stato spostato dopo il ferimento? I fucili trovati sono regolarmente registrati? Chi c’era sul luogo del ferimento? Gli operatori del 118 – che sarebbero stati chiamati dalla madre del 45enne – hanno avuto enormi difficoltà prima ad individuare il luogo e poi a raggiungerlo, tanto che i soccorritori – che poi avrebbero avvisato i carabinieri – sono stati accompagnati a bordo di un fuori strada da una persona, probabilmente un familiare. Il pastore ha perso moltissimo sangue, ma all’arrivo dei sanitari pare fosse ancora cosciente e sarebbe stato lui a riferire di essere stato vittima di un incidente di caccia. Insomma piccoli elementi che si aggiungono a questa vicenda ancora tinta di giallo.