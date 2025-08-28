Continuano i solenni festeggiamenti in onore di San Vito martire (nella foto il simulacro), patrono di Chiaramonte Gulfi. Ieri il simulacro è stato sistemato sul fercolo. Mentre oggi, poi, alle 20, ci sarà la processione con il settecentesco simulacro e della reliquia fino alla chiesa Madre, ci si prepara già per gli appuntamenti di domani. Alle 8, alle 12 e alle 18 ci sarà il suono festoso delle campane del paese. Alle 11, in chiesa Madre, è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Randello, parroco di Licodia Eubea. Alle 18,30, il corpo bandistico “Vito Cutello” farà il tradizionale giro del paese. Alle 18,30, in chiesa Madre, è in programma la preghiera del Vespro. Alle 19, nel campetto di San Vito, inizierà l’ottava edizione del torneo notturno “No stop di calcio a cinque”. Sempre alle 19, ma in chiesa Madre, è fissata la celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco Mallemi, vicario parrocchiale. Al termine, marce sinfoniche in piazza Duomo. Alle 20, in piazzale San Vito, proseguirà il torneo notturno al campetto intitolato al santo martire. Alle 21, infine, è prevista la visita del campanile di San Vito. A supportare sul piano mediatico le iniziative religiose in questione Confcommercio provinciale Ragusa che, con il presidente Gianluca Manenti, evidenzia come “iniziative del genere mettono in risalto il forte ancoraggio esistente tra la comunità locale e le tradizioni che meritano sempre di essere valorizzate perché contribuiscono a illustrare al meglio quale sia l’identità di un posto”.