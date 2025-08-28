La fortuna e la sfortuna si intrecciano con le vicende dei protagonisti nella commedia brillante in due atti “Gobba a levante (jella calante)”, che sarà proposta sabato 30 agosto nell’antica dimora Il Sultano in contrada Sottano, a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina. Lo spettacolo, scritto e diretto da Maurizio Nicastro, sarà messo in scena dalla compagnia PalcoUno di Ragusa a partire dalle 21. La trama ruota attorno a un interrogativo che coinvolge tutti: esiste davvero la fortuna? O forse è solo un’illusione a cui ci aggrappiamo? Un tema universale, trattato con ironia e leggerezza, che invita il pubblico a riflettere mentre si diverte. Sul palco si esibiranno Marco Comitini, Giada Ruggeri, Giuseppina Aiello, Salvatore Pino, Gisella Burderi, Emanuele Campo, Frida Terranova e Giovanni Migliorisi, portando in scena personaggi e situazioni spassose. Direttrice di scena Tina Accardo. Una rappresentazione da non perdere. Per informazioni e prenotazioni 333.3078309. “Proponiamo questa piece – afferma Maurizio Nicastro (nella foto) – che ci ha regalato grosse soddisfazioni durante la stagione invernale. Invitiamo tutti gli appassionati di teatro comico, e anche chi è curioso, a fare parte del nostro pubblico. Di certo non se ne pentirà”.