Torna potabile l’acqua di Scoglitti. Le analisi effettuate in queste ore dai laboratori dell’Asp 7 di Ragusa attestano che i parametri di inquinamento sono rientrati. L’acqua può essere nuovamente considerata potabile. Però bisogna attendere la certificazione ufficiale dell’Asp il cui arrivo è previsto per domani. Subito dopo, sarà revocata l’ordinanza che ha inibito l’utilizzo dell’acqua per fini potabili. E’ durato oltre due settimane il periodo critico in cui, tra l’altro, l’amministrazione ha dato indicazione ai commercianti e ai privati di sanificare le vasche così da rendere nuovamente utilizzabile l’acqua dei rubinetti.