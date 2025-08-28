E’ Roberta Occhipinti (nella foto), 59 anni, di Modica, la donna che è deceduta a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì sera intorno alle 20,30 sulla Ragusa mare. La Occhipinti aveva appena terminato il suo turno di lavoro come autista soccorritrice del 118. Viaggiava a bordo della sua auto quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un’altra auto. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici, la donna è deceduta poco dopo. Un uomo, invece, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

“Con immensa tristezza e profondo sgomento – dice il presidente di Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro – piangiamo la tragica prematura scomparsa di un autista soccorritore della Seus 118 Sicilia. Roberta aveva appena terminato il suo turno di servizio. Stava tornando a casa, dopo aver dedicato ancora una volta il suo tempo, la sua energia, la sua umanità a chi aveva bisogno. Ma il destino ha deciso di strapparcela via troppo presto. Roberta non era solo una professionista seria e preparata. Era un’anima generosa, un volto sempre pronto al sorriso, una collega amata e stimata da tutti”.

“Le parole, sembrano vuote davanti a un dolore così profondo – ancora Castro – Ma sento il dovere di esprimere, a nome mio personale e di tutta la Seus 118, il cordoglio più sincero alla sua famiglia, ai suoi affetti, ai colleghi che l’hanno conosciuta e con cui ha condiviso turni difficili, notti lunghe e momenti di speranza. Roberta era una di noi. E continuerà a esserlo, ogni giorno, in ogni ambulanza, in ogni soccorso, in ogni cuore”.