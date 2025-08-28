Gli agenti del commissariato di Ps di Vittoria hanno denunciato in stato di libertà un extracomunitario di origine egiziana di 45 anni, per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, gli operatori della volante, accortisi della presenza su una panchina di un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, hanno proceduto al suo controllo, sottoponendolo anche a perquisizione personale, che ha consentito il rinvenimento di un coltello a serramanico, con una lama della lunghezza di 9 cm, che è stato sequestrato. Dai successivi accertamenti è emersa la condizione di clandestinità dello straniero, per cui, dopo la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, è stato trattato dall’Ufficio Immigrazione della Questura. Dopo la predisposizione e la notifica degli atti a firma del prefetto e del questore per procedere all’espulsione dal territorio nazionale, l’extracomunitario è stato accompagnato presso un Cpr, in attesa del rimpatrio.