Autopsia sul corpicino del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di 2 anni morto annegato nella piscina di casa a Caucana lo scorso 21 agosto. L’esame autoptico, deciso dal giudice per sgomberare il campo da dubbi sulle esatte cause del decesso, sarà effettuato lunedì. Poi si terranno i funerali, presumibilmente mercoledì, nella basilica dell’Annunziata. Le esequie saranno officiate dal vescovo della diocesi di Ragusa mons. Giuseppe La Placa, e sarà proclamato il lutto cittadino.

Sul fronte delle indagini, sono state interrogate dai carabinieri la nonna e la zia, entrambe presenti nella villetta quando è avvenuto il fatale incidente. Le due donne hanno risposto tutte le domande. A scoprire il corpo senza vita del piccolo nella piscina era stata la nonna, la prima a lanciare l’allarme. La sua versione dei fatti è stata messa a confronto con quella della zia. Il bimbo sarebbe riuscito a salire la scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all’attenzione degli adulti presenti. Avvertito il 118, i sanitari hanno provato a lungo a rianimare il bimbo, ma non c’è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata nell’abitazione dove la famiglia del piccolo stava trascorrendo le vacanze. Secondo quanto ricostruito, il piccolo si sarebbe allontanato, raggiungendo la piscina fuori terra montata nella veranda dell’abitazione e, arrampicandosi sui gradini, sarebbe poi caduto in acqua. Quando i familiari si sono accorti dell’accaduto, non c’era più nulla da fare.