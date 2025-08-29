Gianni Falla (nella foto) ha rassegnato le dimissioni da assessore allo Spettacolo del Comune di Scicli. A dare la notizia, con una nota ufficiale, l’amministrazione comunale. Falla si è dimesso oggi dall’incarico che il sindaco di Scicli Mario Marino gli aveva affidato tre anni fa all’inizio del mandato. Le dimissioni irrevocabili sono state protocollate e motivate per sopraggiunti impegni professionali e turni di lavoro che non consentono a all’ormai ex assessore comunale di garantire la necessaria presenza nell’esperienza amministrativa. Sarà interessante adesso capire se dietro questa scelta vi sia dell’altro e che ripercussioni avrà la decisione sul futuro dell’amministrazione targata Marino. Falla è stato uno dei fedelissimi del primo cittadino Mario Marino.