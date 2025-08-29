Ancora un grave incidente sulla Palermo-Sciacca, nella zona tra Giacalone e Altofonte. Il bilancio del violento impatto tra due auto è di otto feriti. E’ successo nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, dove alcuni di loro sono arrivati in serie condizioni.

A scontrarsi frontalmente sono state una Ford Focus che viaggiava in direzione di Sciacca e una Dacia Sandero che invece percorreva la carreggiata in direzione di Palermo. Uno scontro assai violento, al punto che i mezzi coinvolti sono andati completamente distrutti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere, e i carabinieri. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Il traffico è andato subito in tilt: la circolazione lungo la Palermo-Sciacca ha infatti subito forti rallentamenti, con lunghe code in entrambe le direzioni.