Una miscela di giochi, arte, maschere, gusto e…tanto altro. Torna Zuppà, uno straordinario contenitore che, a Chiaramonte Gulfi, dà il via alla fase finale della stagione estiva. L’appuntamento della nona edizione è per le giornate comprese tra il 4 e il 7 settembre. La manifestazione, promossa dalla Consulta giovanile e sostenuta dal Comune, nel contesto dell’estate chiaramontana 2025, sarà presentata lunedì 1 settembre, alle 19, in conferenza stampa. L’appuntamento si terrà nell’aula consiliare a palazzo di Città. Saranno presenti il sindaco Mario Cutello, l’assessore al Turismo, Giancarlo Catania, il presidente della Pro Loco, Lucio Molè, i componenti della consulta e tutte le associazioni che ne fanno parte e che hanno animato questa gioiosa macchina del divertimento già pronta per tornare a fare sentire la propria voce.