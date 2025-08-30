Si sono tenuti oggi pomeriggio, al santuario della Madonna delle Grazie, i funerali di Roberta Occhipinti. E’ l’autista soccorritrice di 59 anni che è tragicamente deceduta a causa di un incidente stradale la sera dello scorso mercoledì. L’episodio è accaduto sulla Marina di Ragusa-Santa Croce, dopo che la donna aveva ultimato il suo turno a Marina di Modica. Abitava nella frazione rivierasca del capoluogo.

Oggi a decine i colleghi presenti per porgere l’ultimo saluto a una donna ricordata da tutti con affetto. “Roberta non era solo una professionista seria e preparata – dicono i vertici della Seus 118 – Era un’anima generosa, un volto sempre pronto al sorriso, una collega amata e stimata da tutti”.

All’ingresso del santuario erano schierati il picchetto d’onore e lo stendardo aziendale, segni tangibili del cordoglio e della vicinanza dell’azienda alla famiglia

Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro, un ultimo abbraccio collettivo a una donna che ha speso la sua vita al servizio degli altri.