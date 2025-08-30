Resta alta la tensione in piazza Fratelli Cervi, a Scoglitti, dove da tempo i residenti segnalano diverse situazioni di degrado e microcriminalità. Ieri mattina i carabinieri hanno trovato alcune chiazze di sangue sul selciato della Piazza, davanti alla scuola primaria “Don Bosco”. Non solo. Anche i vetri del portone d’ingresso dell’istituto sono stati inoltre trovati infranti. Pare che l’episodio sia avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Non è ancora chiaro se i malviventi abbiano cercato di introdursi nella scuola, rompendo i vetri e rimanendo quindi feriti, o se il portone sia stato danneggiato nel corso di una violenta colluttazione.