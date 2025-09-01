Restano serie le condizioni della giovane donna, una 32enne, che si trovava alla guida della Peugeot 206 che oggi si è scontrata con l’auto condotta dall’88enne Antonino Pluchino, deceduto sul colpo. La donna ha traumi su tutto il corpo, ma, secondo quanto affermano i sanitari, all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata portata in elisoccorso, non sarebbe in pericolo di vita. La 32enne, che guidava la Peugeot 206 (nella foto), è molto nota a Scicli, facendo parte di una famiglia che, soprattutto in passato, è stata politicamente esposta. La comunità cittadina si è stretta in un forte abbraccio ai familiari a cui, ancora nel primo pomeriggio, non era stata data la possibilità di vedere la propria congiunta. La salma di Pluchino, intanto, è stata posta sotto sequestro in attesa delle decisioni del sostituto procuratore, Monica Monego, giunta sul posto per dare il via alle indagini.