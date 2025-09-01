Forse un malore la causa dell’incidente mortale di questa mattina. L’episodio sulla strada Modica-Marina, all’intersezione tra la ex Sp 44 e la Sp 66, Il violento scontro frontale tra due autovetture è costato la vita a un anziano, lo stesso che potrebbe avere avuto il malore e che, a quanto pare, avrebbe invaso l’altra carreggiata. L’uomo, 88 anni, Antonino Pluchino, detto Ninì, già titolare di un’autoscuola a Modica Alta, che era alla guida di una Fiat Punto, è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua vettura e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.