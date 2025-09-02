Vacanze terminate per l, che ieri mattina si è radunata per dare il via alla nuova stagione che vedrà i biancoazzurri di coachancora protagonisti nelVecchi e nuovi atleti si sono ritrovati nella struttura diin, accolti dalla dirigenza e dallo staff tecnico per iniziare a “sudare” per ritrovare la forma migliore dopo la pausa estiva, in vista del torneo diche prenderà il via alla fine del prossimo mese. Grande entusiasmo e voglia di far bene fin da subito per tutto il gruppo con lo “zoccolo duro” che inizierà a far capire immediatamente ai nuovi, il peso della maglia che indosseranno in questa stagione, dove l’sarà l’unica squadra a rappresentare lain. “Finalmente si comincia – dichiara coach– quest’anno ripartiamo con qualche giorno di ritardo rispetto al passato perchè con la riduzione dell’organico delle squadre nel nostro girone il campionato inizierà il 26 ottobre. Le mie aspettative sono alte e riguardano il lavoro, il sacrificio e l’abnegazione che poi saranno quelle cose che porteranno i risultati sul campo. Gli stimoli e gli obiettivi sono ben chiari a tutti, ma devo dire che i ragazzi hanno subito risposto bene a tutto quello che abbiamo chiesto loro sia come dirigenza, sia come staff tecnico. Tra i ragazzi – continua – c’è voglia di fare bene e questo lo si evince dall’entusiasmo con il quale si sono presentati in palestra. Chi mi conosce sa benissimo che l’entusiasmo è per me una parola chiave per ogni stagione e questo entusiasmo dovrà esserci sempre in campo e fuori e bisogna trasmetterlo agli altri. Il– conclude il tecnico dell’– e soprattutto il nostro girone sarà di altissimo livello tecnico anche perchè con la riduzione delle squadre che vi partecipano ci sono tanti giocatori validi che sono andati a rinforzare tutte le squadre e di conseguenza l’asticella tecnica si alza ancora di più. Noi – conclude– non ci siamo fatti trovare impreparati in questo, perchè abbiamo fatto una campagna acquisti mirata, consolidando lo zoccolo duro che per me è fondamentale e aggiungendo i giusti innesti che avranno modo di farsi conoscere e apprezzare”. Dopo aver svolto sabato scorso i test d’ingresso, quindi da ieri è iniziata ufficialmente la stagione 2025/2026 per ilche ha come obiettivo di migliorare ancora il risultato ottenuto lo scorso campionato. “Ieri è stato un po’ come il primo giorno di scuola – spiega il capitano– in tutto l’ambiente c’è molto entusiasmo, la società ce lo sta trasmettendo e noi siamo tutti vogliosi e pronti a iniziare questa nuova stagione. La dirigenza – continua – si è impegnata molto per alzare l’asticella perchè quest’anno il campionato come ogni anno diventa sempre più difficile, ma noi ce la metteremo tutta per iniziare al meglio questa stagione e far divertire il nostro pubblico. Il mio sogno nel cassetto che – conclude il capitano dell’– poi è anche quello di tutto l’ambiente è di portareil più in alto possibile e perchè no, sperare in un salto di categoria”.