Stabili le condizioni della 32enne che è rimasta coinvolta, alla guida della Peugeot 206 (nella foto) che si è scontrata con la Fiat Punto condotta da Antonino Pluchino, deceduto sul colpo, nell’incidente accaduto lunedì mattina sulla Marina di Modica-Modica. La ragazza, originaria di Scicli, ricoverata in ospedale a Catania, ha pure avuto la possibilità di dormire per qualche ora e i dolori sono controllati dai farmaci. La condizione clinica resta pesante, ma non corre pericolo di vita. Tutta la comunità di Scicli le è accanto e le ha augurato di riprendersi il prima possibile.