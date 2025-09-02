Un gesto di onestà e grande civismo ha come protagoniste due giovanissime a Marina di Modica. Le due ragazze, di circa 16 anni, hanno ritrovato un portafoglio smarrito contenente documenti, un assegno, carte di credito e una discreta somma di denaro e lo hanno prontamente consegnato alla polizia.

Il proprietario del portafoglio, un imprenditore locale, si era accorto di averlo perso già sabato scorso. Nella stessa serata è stato contattato da un conoscente, un ex appartenente alle forze dell’ordine, che gli ha comunicato di recarsi presso l’auditorium “Vannino Ragusa”, dove era in programma il concerto di Fiorella Mannoia, e di ritirare il portadocumenti che era stato consegnato a un poliziotto. Recatosi sul posto, ha trovato l’agente che ha restituito il tutto. All’interno, meravigliato, non mancava assolutamente nulla. L’agente gli ha spiegato che erano state due ragazze a ritrovare e riconsegnare il portafoglio.

L’uomo, profondamente colpito dal loro gesto, spera di poterle incontrare per ringraziarle di persona, non solo con una stretta di mano, e mostrare la sua gratitudine per l’onestà e la generosità dimostrata.

“La cosa che mi ha fatto piacere è che siano state due ragazzine le autrici di questo gesto. Mi ha colpito e meravigliato positivamente – dice l’imprenditore – e stimolato pensando che ancora c’è qualcuno che ha questi valori. Avrei il piacere di rintracciare queste ragazze per ringraziarle personalmente. Mi hanno tolto tanti grattacapi”.