Mentre questa sera ci sarà, in chiesa, “La Via della Speranza”, il concerto meditazione delle corali parrocchiali con il coro Cantus Novo diretto dal maestro Giovanni Giaquinta, con inizio alle 21,30, proseguono i festeggiamenti in onore del patrono e protettore di Monterosso Almo, San Giovanni Battista. Domani, in particolare, mercoledì 3 settembre, è la giornata dedicata a Giovani e Giovanissimi. Alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Vincenzo Guastella. In piazza San Giovanni, poi, alle 21,30, un momento ricreativo con lo spettacolo musicale animato dal gruppo “Trio Musica e Magia” di Damiano Scollo, offerto dal ristorante e pizzeria A Funtana. Si prosegue giovedì con la Giornata del volontariato che sarà caratterizzata alle 20 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giuseppe Antoci mentre alle 21,30, in piazza San Giovanni, ci sarà la IV edizione di “Dona un sorriso per amore”, a cura dell’Avis di Monterosso Almo. Venerdì la giornata dei portatori e dei devoti. Alle 15,30 la sfilata del corpo bandistico e la questua. Alle 20 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Maurizio Di Maria. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, lo spettacolo musicale con la live band “Scacco matto”. Continua, nel frattempo, l’azione di pulizia straordinaria portata avanti dall’impresa ecologica Busso Sebastiano per fare in modo che le aree interessate dai festeggiamenti possano presentarsi nella maniera più decorosa possibile agli occhi dei visitatori. La festa esterna è in programma domenica 7 settembre.