Prendono il via domani, a Pedalino, frazione di Comiso, i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Celebrazioni molto semplici e, allo stesso tempo, dense di significato spirituale. La festa esterna è in programma domenica 14 settembre. La festa esterna è in programma domenica 14 settembre. “Maria, donna di preghiera, dell’attesa e in ascolto – dice mons. Salvatore Burrafato, il parroco, nel messaggio alla comunità dei fedeli – guidaci in questo “tempo sbandato” e sommerso da una insensata fretta che rischia di annebbiare il rapporto con Dio, con i nostri fratelli e con la natura”. L’inizio dei festeggiamenti domani con la celebrazione eucaristica in programma alle 8,30. In serata, alle 20, in chiesa, la traslazione del simulacro della Madonna del Rosario dalla sua teca lignea al presbiterio. A seguire celebrazione eucaristica con la partecipazione dei portatori del simulacro della Madonna. Alla fine della santa messa, ci sarà la benedizione dei portatori. Giovedì, alle 8,30 la santa messa e alle 20,30, in piazza Gramsci, giochi in piazza a cura del gruppo giovani e giovanissimi della parrocchia.Dal 5 al 13 settembre, escluso giovedì 11 settembre, nelle diverse sere, alle 20,15, la processione con la statua della Madonna muoverà dalla chiesa verso i quartieri della comunità. Si comincia il 5 settembre con la processione verso il quartiere “Via Volga”. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Andrea La Terra, parroco della parrocchia San Giuseppe artigiano in Ragusa. Seguirà la tradizionale cena. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale di Comiso, si occuperà di effettuare un’azione di pulizia straordinaria nelle zone interessate dal passaggio della processione.