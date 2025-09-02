Ragazzina aggredita da un cane. E’ accaduto domenica scorsa a Ibla. Questo il racconto del padre su Facebook. “Intorno alle 11,35, mia figlia è stata aggredita da un cane di media taglia, tipo meticcio, nero – spiega il genitore – con una macchia bianca sotto il collo, nella piazza principale di Ragusa Ibla, vicino al supermercato. L’aggressione ha richiesto l’intervento del 118 e successivamente le cure al pronto soccorso.

Il cane era accompagnato da un uomo di circa 70 anni, con capelli lunghi e bianchi, che non ha prestato soccorso ed è andato via subito dopo l’accaduto”.