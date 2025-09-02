Centro storico, la situazione continua a rimanere esplosiva nel cuore cittadino. Questa sera, forse a causa di una lite, una persona, un vittoriese di 40 anni, è rimasto ferito in seguito a una violenta colluttazione. L’uomo aveva sangue alla testa. E’ stato aggredito a colpi di bottiglia ed è stato necessario il ricorso degli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti per accompagnarlo in ospedale. Non versa in pericolo di vita. Gli aggressori sarebbero due o tre extracomunitari. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso. Al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza comunale. In transito anche alcune persone che avevano finito di assistere alla rappresentazione del martirio di San Giovanni Battista in cattedrale e che si sono trovate catapultate in uno scenario da guerriglia. L’episodio è accaduto in via Roma, all’angolo con corso Vittorio Veneto (nella foto).