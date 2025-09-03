Corso Europa, una delle arterie principali stradali di Chiaramonte Gulfi, al centro di un grave incidente. Una donna che stava camminando a bordo strada è stata travolta da un’auto che, secondo le prime testimonianze, non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

La donna stava percorrendo la via quando sarebbe stata investita da una vettura proveniente dal senso opposto di marcia. L’impatto è stato violento. Testimoni oculari hanno riferito che il veicolo responsabile potrebbe essere un’utilitaria bianca. Alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi in attesa del sopraggiungere dell’ambulanza del 118, arrivata in pochi minuti. Le condizioni della donna investita sono gravi ma non risulterebbe in pericolo di vita. La donna è stata trasferita all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I vigili urbani di Chiaramonte hanno chiuso temporaneamente al traffico corso Europa per i rilievi di rito mentre i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aiutare a individuare l’auto pirata.