Domani inizia Zuppà. Chiaramonte Gulfi torna in festa. Il primo appuntamento del giovedì sarà una intera giornata dedicata ai giovani tra musica, divertimento, tradizioni e riconoscimento. Gli eventi si terranno al villaggio Gulfi, a pochi chilometri dal centro abitato, dietro all’immobile che ospita il Pte, nella piazzetta Avis di contrada Giglia. Alle 19 ci sarà aperitivo al tramonto, con la live band Catalyst. Sono previste piccole giostre e tiro al bersaglio per bambini. Alle 20 ci sarà la festa dello Scacciuni a cura della pizzeria “A’ Funtana”. Quindi drink a cura di Be.

Alle 21 prende il via la cerimonia di premiazione, in collaborazione con l’Avis comunale, degli studenti meritevoli, dei giovani sportivi, dei giovani donatori e dei giovani imprenditori. Intermezzi musicali a cura della Band Trisoul. In chiusura il dj set con Johnny Lounge & Pico La Mirandola. Zuppà è promosso dalla consulta dei giovani di Chiaramonte Gulfi, con il sostegno del Comune, della Provincia di Ragusa, della Regione, dell’Ars e della Pro Loco. Il programma completo su www.zuppachiaramonte.it.