Individuato e fermato in poche ore il presunto pirata della strada che intorno alle 13:30 di oggi aveva investito una donna lungo corso Europa a Chiaramonte gulfi. Si tratta di un giovane tunisino, classe 1988, regolarmente residente in città e in possesso di permesso di soggiorno. E’ stato fermato dai carabinieri che, con il supporto della polizia municipale, avevano avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. L’auto pirata è stata indicata dai cittadini in una Opel Corsa bianca. Il veicolo era stato ritrovato in un piazzale di Chiaramonte con evidenti segnali riguardanti l’incidente. L’uomo si è presentato sul posto alcune ore dopo, accompagnato dal fratello. Alcuni residenti lo hanno riconosciuto avvertendo immediatamente i carabinieri. L’uomo è stato fermato per lesioni personali stradali. La vittima è grave ma non è in pericolo di vita. E’ stata trasportata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.