Continuano i momenti in onore di Santa Maria delle Grazie nell’ambito delle celebrazioni che la parrocchia omonima sta portando avanti a Comiso in queste giornate dedicate alla preghiera e alla riflessione. Dopo che ieri sera la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal novello sacerdote, Luca Roccaro (nella foto), vicario parrocchiale a Santa Croce Camerina, oggi, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna delle Grazie. Subito dopo, alle 19,30, la celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote Alessio Leggio, vicario parrocchiale della parrocchia San Domenico Savio a Vittoria. Domani, giovedì 4 settembre, recita del Rosario e coroncina alle 18,30, mentre alle 19,30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giovanni Nobile. Seguirà l’adorazione eucaristica con la preghiera per gli ammalati. Venerdì, inoltre, alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina, alle 19,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Ettore Todaro, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Vittoria. Alle 21, sul sagrato della chiesa, la serata cineforum rivolta ai giovani della città, organizzata dalla consulta giovanile di Comiso. In vista della festa esterna di domenica 7 settembre, il parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, ricorda che la processione con il simulacro della Madonna delle Grazie sarà accompagnata dal corpo bandistico “R. Caravaglios di Comiso”. L’illuminazione artistica, invece, è a cura della ditta “Arte Luce” di R. Pinelli di Modica.