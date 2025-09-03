Un drammatico incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 194, nel territorio di Lentini, dove una coppia di anziani coniugi originari di Malta ha perso la vita in uno scontro frontale con un autocarro. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 15 e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, i due viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. La violenza dell’urto è stata tale da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dalle lamiere contorte dell’autovettura.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I due anziani sono deceduti sul colpo. La Statale è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.