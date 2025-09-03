Una violenta rissa a calci e pugni è scoppiata a tarda serata, ieri, in corso Umberto a Modica. Protagonisti 2 gruppi di giovanissimi. Il video (nella foto un frame), ripreso da un residente dal balcone di casa, è diventato in breve tempo virale sui social. Le due fazioni se le danno di santa ragione, tra calci, pugni, spintoni, urla e schiamazzi, per poi dividersi e andarsene ciascuno per conto proprio, come se nulla fosse successo, come se atteggiamenti del genere siano oramai la norma tra gli adolescenti. Una deriva pericolosa che rischia di sfuggire di mano. Non è escluso che gli inquirenti possano decidere di indagare sulla rissa, attingendo anche alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza pubbliche e private per risalire agli autori della rissa. I residenti e i commercianti si dicono sempre più preoccupati e disgustati da questo stato di cose.