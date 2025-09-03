Questa mattina ultimo commosso abbraccio per l’addio a Antonino “Ninì” Pluchino, 88 anni, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale lunedì scorso. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta, in un’atmosfera di profondo dolore e partecipazione. La comunità ha voluto rendere omaggio a una figura molto amata e conosciuta, per aver dedicato gran parte della sua vita alla gestione di un’autoscuola. Il tragico evento che ha portato via “Ninì” Pluchino è avvenuto sulla ex Sp 44, dove la sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con una Peugeot 206. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche la 32enne alla guida dell’altra vettura attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il Policlinico di Catania. La notizia della scomparsa di Pluchino ha suscitato grande commozione in tutta la comunità modicana, che si unisce al dolore della famiglia in questo momento di grande sofferenza.