Il personale del commissariato Ps di Modica ha svolto mirati servizi straordinari di controllo del territorio al fine di rispondere alle legittime esigenze della cittadinanza relative al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in quartieri nevralgici della città e lungo la zona rivierasca. Sono stati impiegate sia pattuglie in colori di istituto sia auto con agenti in borghese e sono stati intensificati i servizi serali e notturni a Modica Alta – in particolare nella zona turistica del Pizzo Belvedere e di Piano Gesù – e a Modica Bassa lungo le vie della movida estiva. Sono state controllate complessivamente 250 persone e 70 veicoli/motoveicoli, elevate 15 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, dall’uso del telefono cellulare alla guida, alla manomissione/elaborazione degli scooter al mancato utilizzo del casco protettivo. Lungo il litorale sono stati controllati 8 esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati in via amministrativa per violazioni della licenza di Ps, segnatamente uno a Ispica ed uno a Modica. I predetti controlli, già in vigore dall’inizio della stagione estiva, proseguiranno nei prossimi giorni e saranno intensificati nei fine settimana nei luoghi di maggiore affollamento.