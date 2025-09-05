Un viaggio in Sicilia si è trasformato in tragedia per due coniugi maltesi che, nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, hanno tragicamente perso la vita in un violento scontro frontale sulla Statale 194 Catania–Ragusa, tra Lentini e Carlentini, in provincia di Siracusa. La loro Toyota Yaris, con targa maltese, si è schiantata contro un camion Mercedes che procedeva in senso opposto, carico di materiale di risulta.

L’impatto è stato devastante: l’auto è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lentini, che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere. Inutile l’arrivo dei medici del 118 e dell’elisoccorso: i coniugi sono morti sul colpo e le loro salme sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale di Lentini. Nel frattempo, sono state riportate le identità delle vittime: Manuel e Doris Buhagiar, di 73 e 69 anni.