Gli agenti del commissariato Ps di Modica hanno denunciato 6 giovani extracomunitari, 5 di nazionalità egiziana e un tunisino, per aver partecipato alla rissa che martedì sera, poco prima della mezzanotte, si è svolta nel centro storico di Modica. I predetti, regolari sul territorio nazionale, si trovavano in corso Umberto I, quando improvvisamente, per futili motivi, sono venuti alle mani, iniziando a picchiarsi, con calci e pugni. La volante, allertata da una chiamata sul 112, è giunta sul posto, quando ormai i giovani, dopo lo scontro fisico, durato meno di un minuto, si erano allontanati ma sono stati successivamente identificati, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. All’esito delle indagini, i giovani stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.