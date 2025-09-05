L’avvocato Salvatore Poidomani (nella foto) si è dimesso dall’incarico di segretario cittadino del Pd di Modica. La decisione è stata formalizzata qualche giorno fa. I motivi della decisione in fase di approfondimento. Il Pd è opposizione all’attuale Giunta guidata dal sindaco Monisteri. Numerose le denunce politiche partite dallo stesso Poidomani, ormai ex segretario del partito. Ora è a caccia alla figura del successore. Bisognerà riunire gli organismi del partito per definire il nuovo profilo.