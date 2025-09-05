Incidente stradale tra 2 auto ieri sulla Strada provinciale 13, all’incrocio con la provinciale 14, in contrada Cento Pozzi, nel tratto tra Ragusa e Scoglitti. Una Dacia e una Volkswagen Up si sono scontrate e una delle auto si è poi ribaltata. Due ambulanze sono giunte sul posto per prestare le prime cure ai feriti. Anche i vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento (foto Franco Assenza).

Scontro tra auto e moto invece nel pomeriggio di ieri a Pozzallo. L’incidente è avvenuto in via Torino, incrocio via Napoli. Ferito un giovane, trasportato al Pronto Soccorso di Modica. Non è grave. Sul posto la polizia locale.