Il divertimento continua con Zuppà, il festival delle arti promosso dalla consulta dei giovani di Chiaramonte Gulfi con il sostegno del Comune, della Provincia di Ragusa, della Regione, dell’Ars e della Pro Loco. Mentre ieri la festa ha invaso con una straordinaria energia le vie del centro montano e oggi c’è grande attesa per il carnevale estivo con la sfilata dei tre carri allegorici e del gruppo mascherato, riflettori già puntati sul trekking in pineta di domani, ultimo appuntamento della quattro giorni. L’escursione è a cura di In GiRo Trekking (guida Aigae), in collaborazione con Ilenia@ticidevoportare_insicilia.

E’ Ilenia Curiale, una traveller blogger tra le più famose, in grado di mettere in rilievo le bellezze paesaggistiche e monumentali di Chiaramonte e di farle conoscere al popolo dei social. L’evento è a pagamento e a numero chiuso. Per informazioni è possibile scrivere un messaggio a My digital travel agency al numero 351.7031791. Il programma completo di Zuppà è consultabile su www.zuppachiaramonte.it.