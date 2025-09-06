La città di Ragusa piange la scomparsa di Roberto Della Grazia. Era una persona molto conosciuta e benvoluta da tutti. Operava nell’ambito della consulenza tributaria. Aveva 58 anni. Lascia la moglie e un figlio. E’ venuto a mancare a causa di una malattia che lo ha consumato nel giro di poco tempo. Si è spento ieri sera. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia. I funerali domenica alle 9 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice (Salesiani) in corso Italia.